Acqua alta a Venezia, 100° sollevamento per il MOSE

Oggi a Venezia il MOSE è entrato in funzione per un paio d’ore, raggiungendo il traguardo del 100° sollevamento dall’inizio della fase sperimentale del sistema idraulico. La barriera è stata attivata parzialmente, con il sollevamento delle paratoie solo in 2 delle 3 bocche di porto – Lido e Chioggia – mentre Malamocco è rimasta aperta. La decisione è stata presa in previsione di una marea superiore al metro.

Le dighe mobili sono state innalzate alle 08:07 per proteggere la città e la laguna, seguendo le previsioni meteo-marine che segnalavano un potenziale rischio di alta marea. Alle 09:58, una volta rientrato l’allarme, sono state abbassate. Grazie a questo intervento, il livello dell’acqua a Venezia è stato contenuto a 88 cm, garantendo la salvaguardia anche delle aree più basse della città. Il sollevamento delle barriere è avvenuto a una quota di 100 cm, con un margine di sicurezza di 10 centimetri come previsto dal protocollo operativo.

