Maltempo, Salvini: “il MOSE salva Venezia, la migliore risposta all’ideologia del NO”

“Giornata storica: viste le previsioni dei giorni scorsi, questa mattina si sono alzate le paratoie del MOSE, salvando Venezia, i suoi cittadini e il suo patrimonio dall’acqua alta per la centesima volta. È la migliore risposta alla dannosa ideologia dei signori del NO che, per anni, avevamo provato in tutti i modi ad ostacolare la realizzazione di un’opera di straordinaria inventiva che oggi permette di preservare un’inestimabile eredità umana“: è quanto ha scritto sui social il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.

