Aeroporto di Londra Heathrow chiuso per incendio, migliaia di persone senza elettricità | VIDEO

L’aeroporto di Heathrow, uno dei più trafficati d’Europa e del mondo, rimarrà chiuso per tutta la giornata di oggi a causa di un incendio in una sottostazione elettrica che ha provocato un blackout diffuso nell’area Ovest di Londra. L’incidente, avvenuto nella tarda serata di giovedì, ha lasciato migliaia di abitazioni senza elettricità e costretto circa 150 persone all’evacuazione.

L’incendio e le operazioni di emergenza

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco di Londra, l’incendio è scoppiato all’interno di un trasformatore della sottostazione, richiedendo l’intervento immediato di 10 autopompe e circa 70 pompieri per domare le fiamme.

Le fiamme hanno avuto conseguenze gravi anche sulla rete elettrica: la Scottish and Southern Electricity Networks ha confermato che oltre 16.300 abitazioni sono rimaste senza corrente. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio.

Heathrow nel caos

La direzione di Heathrow ha annunciato la chiusura totale dello scalo per tutta la giornata di oggi, spiegando che la misura è necessaria per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale. “Ci aspettiamo una significativa interruzione nei prossimi giorni e chiediamo ai passeggeri di non recarsi in aeroporto fino a nuova comunicazione”, si legge nel comunicato ufficiale.

L’impatto sarà enorme: Heathrow ha registrato il gennaio più intenso di sempre quest’anno, con oltre 6,3 milioni di passeggeri. Ogni giorno lo scalo ospita più di 200mila persone, molte delle quali su voli transatlantici.

Conseguenze e futuro

La chiusura di Heathrow potrebbe avere ripercussioni economiche significative, considerando che il governo britannico ha recentemente approvato l’espansione dell’aeroporto con la costruzione di una terza pista per aumentare la capacità e migliorare i collegamenti globali.

Nel frattempo, le autorità aeroportuali stanno lavorando per ripristinare l’energia e ridurre i disagi. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena sarà possibile garantire la ripresa delle operazioni.

