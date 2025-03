Incendio vicino Heathrow “sotto controllo”, ancora 4.900 case senza elettricità

MeteoWeb

I vigili del fuoco di Londra hanno reso noto che l’incendio di Hayes, che ha causato la chiusura dello scalo di Heathrow e la cancellazione di oltre 1.300 voli, è “ora sotto controllo“. “I nostri investigatori antincendio inizieranno le loro indagini e continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner per ridurre al minimo i disagi e supportare la comunità“, hanno scritto i pompieri sui social. La corrente è stata ripristinata in gran parte delle case nell’Ovest di Londra colpite dal blackout dopo il rogo nella sottostazione elettrica di North Hyde. National Grid, il gestore pubblico delle reti elettriche nel Regno Unito, ha affermato che la corrente è tornata in 62mila delle case nella zona colpita mentre 4.900 abitazioni ne sono ancora sprovviste. L’incendio nella sottostazione, le cui cause non sono ancora note, ha danneggiato le apparecchiature e causato una perdita di alimentazione in alcune aree.

“Un evento senza precedenti“: così il Ministro dell’Energia britannico Ed Miliband ha definito in un’intervista alla BBC il vasto blackout, causato dall’incendio. “Non conosciamo ancora la causa dell’incendio“, ha aggiunto Miliband, sottolineando che il governo laburista di Keir Starmer vuole fare piena luce su quanto accaduto ed evitare che si ripeta in futuro. La priorità al momento “è quella di riportare alla normalità l’attività dello scalo e ripristinare la corrente nella zona della capitale colpita“.

