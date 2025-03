Allarme nuovo virus respiratorio in Russia: la risposta delle autorità

MeteoWeb

La paura di un nuovo virus respiratorio circola sulle chat russe, nonostante il Ministero della Salute lo abbia smentito decisamente. I sintomi – febbre alta e la presenza di sangue nell’espettorato – potrebbero essere riconducibili a una malattia respiratoria acuta, ha detto a Ria Novosti lo specialista capo del Ministero della Salute russo per le malattie infettive, Vladimir Chulanov, e non indice della presenza di un “nuovo virus“. Sui canali Telegram, si moltiplicano le segnalazioni sulla presunta comparsa di una nuova infezione, ma, dicono le autorità, il monitoraggio epidemiologico e la sorveglianza genomica non hanno identificato nuovi virus o virus con mutazioni significative.

“Le manifestazioni elencate dai media sono sintomi di una malattia respiratoria acuta, come bronchite o polmonite, che può essere causata da un gran numero di agenti patogeni in circolazione durante un’epidemia. Le striature di sangue nell’espettorato sono più spesso una conseguenza di una tosse intensa“, ha detto Chulanov.

Secondo i dati ufficiali, la situazione epidemiologica in Russia per quanto riguarda le infezioni respiratorie virali acute, influenza, Covid e polmonite acquisita in comunità, è stabile. Si nota una diminuzione del tasso di incidenza, ha concluso lo specialista.

