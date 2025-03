Allerta Meteo, stasera inizia la prima tempesta di Primavera: forte maltempo, tanta NEVE al Nord, impetuoso scirocco con +25°C al Sud | MAPPE

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere la prima grande tempesta della stagione primaverile: forte maltempo in arrivo da stasera in tutto il Paese, per gli effetti di un profondo ciclone posizionato sulla penisola Iberica, tra Spagna e Portogallo, dove ieri abbiamo avuto piogge torrenziali e violenti tornado che questa mattina si sono spostati nel Sud della Francia. Da questa sera inizierà la fase più cruenta del maltempo anche nel nostro Paese, a partire da Nord e Sardegna, in rapida estensione domani anche al Centro: quella di lunedì 10 marzo sarà una giornata terribile, con alto rischio alluvioni e trombe d’aria al punto che in molti comuni (tra cui Roma), i Sindaci decideranno se sarà opportuno o meno chiudere le scuole. La decisione è attesa nel pomeriggio, dopo l’emissione del bollettino meteo della protezione civile.

Ma andiamo con ordine e facciamo il punto della situazione su questa grande tempesta di maltempo. Soffia forte lo scirocco già da questa mattina sull’Italia: le temperature stanno già aumentando in gran parte del Paese, soprattutto in Sardegna, Sicilia e in generale al Centro/Sud. Abbiamo +23°C a Palermo e Alghero, +22°C a Sassari e Amalfi, +21°C a Reggio Calabria, +20°C a Bari, Cosenza, Caserta, Benevento, Agropoli, Scafati, Battipaglia e Lamezia Terme, +19°C a Roma, Napoli, Salerno e Trapani, mentre fa freddo al Nord/Ovest con appena +10°C a Torino, Cuneo e Aosta, +11°C ad Alessandria, +12°C a Piacenza:

Spettacolare l’ultimo aggiornamento del satellite meteo che evidenzia il fronte temporalesco, sempre più minaccioso, risalire il Mediterraneo occidentale sulla Francia e verso l’Italia. E’ un fronte molto esteso e nel pomeriggio/sera colpirà in modo molto violento la Sardegna e il Nord/Ovest:

Ancor più suggestiva l’immagine che fotografa dallo Spazio tutta l’estensione del Ciclone dall’oceano Atlantico fino al Mediterraneo centrale: l’Italia sarà pienamente coinvolta da questa circolazione ciclonica molto estesa nelle prossime ore.

Proprio stasera il maltempo inizierà a colpire in modo particolarmente intenso il Nord/Ovest, con forti temporali in Liguria e piogge torrenziali in Piemonte. Al Nord/Ovest la neve scenderà copiosa fino a bassa quota. Forte maltempo con intensi temporali anche in Sardegna. Entro mezzanotte le piogge interesseranno anche Toscana, Lombardia e alcune zone di Trentino, Veneto ed Emilia Romagna:

Le nevicate saranno molto abbondanti tra Lombardia, Svizzera, Valle d’Aosta, Francia, Piemonte e Liguria, con accumuli straordinari nel basso Piemonte: nel cuneese avremo oltre 70cm di neve a quote medie, con nevicate fin in collina. La neve potrebbe scendere fino ai 500–600 metri di altitudine. Sulle Alpi occidentali sarà davvero una nevicata importante:

Allerta Meteo per domani, lunedì 10 marzo: scenario estremo

Domani, lunedì 10 marzo, sarà la giornata clou di questo peggioramento. Il maltempo si estenderà a quasi tutt’Italia, o quantomeno tutto il Centro/Nord. Avremo fenomeni estremi con piogge abbondanti su tutto il Nord, appunto: mentre migliorerà in Piemonte, peggiorerà al Nord/Est con piogge torrenziali in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Attenzione ai forti temporali al Centro Italia, sulle Regioni tirreniche: Toscana, Umbria e Lazio vivranno un lunedì di piogge torrenziali e intensi temporali:

La neve cadrà ancora una volta abbondante sull’arco alpino, stavolta non solo al Nord/Ovest ma nel cuore delle Alpi: Lombardia, Trentino Alto Adige, Dolomiti. La quota neve, però, sarà più alta: niente neve in collina, come la sera prima in Piemonte, stavolta nevicherà soltanto oltre i 1.000/1.200 metri con accumuli degni di nota soltanto oltre i 1.400/1.500 metri di altitudine:

Attenzione alle temperature: al Sud aumenteranno ulteriormente anche rispetto ad oggi, almeno in Sicilia e Calabria con valori massimi che supereranno i +25°C in molte località, complice l’effetto-foehn provocato dal forte vento di scirocco che soffierà in modo impetuoso e crescente per tutta la giornata di lunedì:

Proprio le mappe dei venti illustrano la violenza di questa perturbazione che innescherà uno scirocco davvero impetuoso per le Regioni del Sud nella giornata di domani: arriveremo ad avere raffiche di oltre 100km/h in serata nella Sicilia tirrenica e nello Stretto di Messina, per una burrasca impressionante che isolerà le isole Eolie mandando il mar Tirreno in tempesta:

Intanto sull’Italia continuerà il forte maltempo: nel pomeriggio-sera avremo un timido miglioramento al Nord, ma un ulteriore brusco peggioramento al Centro. Tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo avremo ancora forti temporali e piogge torrenziali. Roma rischia di essere colpita da violenti nubifragi al mattino e poi forti piogge per tutto il corso della giornata. Alto il rischio di trombe d’aria lungo la costa, sia in Toscana che nel Lazio (oltre che al Nord/Est). Sarà davvero una giornata campale per il forte maltempo in tutt’Italia.

Previsioni Meteo: è un vero e proprio cambio di paradigma. Inverno finito, arriva il caldo con piogge continue

Quello che vivremo nelle prossime ore sarà un vero e proprio cambio di paradigma sotto il profilo meteorologico. E’ una sorta di svolta stagionale, una tempesta equinoziale che arriva con qualche settimana di anticipo in una stagione invernale che a dicembre era effettivamente iniziata in anticipo. Le temperature stanno aumentando sensibilmente in tutto il Paese, e almeno al Centro/Sud andiamo incontro ad un lungo periodo di clima mite che vedrà moltissime giornate superiori ai +20°C nelle prossime due settimane, e tante località salire a +25°C ed oltre in modo precoce. Di fatto, l’inverno è finito al netto di qualche possibile colpo di coda tra fine marzo e inizio aprile.

Contestualmente avremo una lunga fase di piogge eccezionali sull’Italia del Nord e delle Regioni centrali Tirreniche, oltre che in Sardegna: le continue perturbazioni atlantiche, a basse latitudini, colpiranno a raffica la penisola Iberica e poi l’Italia, rinforzandosi nel loro transito sul Mediterraneo occidentale. Una situazione davvero estrema che porterà grandi piogge in continuazione sul Nord e sul Centro Italia.

La causa di tutto questo è proprio la falla barica sulla penisola Iberica: riuscirà a richiamare continui cicloni nel sud/ovest dell’Europa, con discese fredde che dalla Scandinavia andranno a colpire proprio Spagna e Portogallo tramite le isole Britanniche, in una traiettoria molto occidentale, mentre l’Italia rimarrà spesso e volentieri sotto il richiamo caldo prefrontale: significa aria calda dal nord Africa, ma anche un’enorme carica di umidità e precipitazioni nelle aree più esposte a queste correnti (appunto Sardegna, Regioni centrali tirreniche e Nord):

