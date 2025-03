Allerta Meteo, ciclone in formazione su Malta: temporali molto violenti in intensificazione | LIVE

MeteoWeb

In questa ultima domenica di marzo, contrassegnata dal maltempo al Centro-Sud dell’Italia, le immagini satellitari mostrano la formazione di un ciclone a sud di Malta. Forti temporali si stanno verificando nell’area, come evidenziato dalle tante fulminazioni rappresentate nell’immagine in alto, che mostra il ciclone in formazione in tutta la sua spettacolarità. In serata, il ciclone potrebbe muoversi verso Malta, investendo l’arcipelago con forte maltempo: rischio di temporali forti, nubifragi e forti raffiche di vento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.