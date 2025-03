Allerta Meteo, FOCUS con MAPPE e dettagli sull’irruzione fredda di lunedì sera e martedì 1 aprile

MeteoWeb

L’Italia vive una domenica dalle tinte alterne in questo penultimo giorno del mese di marzo 2025: splende il sole al Nord e nelle Regioni tirreniche, con clima mite. Molte nubi e ancora maltempo, invece, nelle Regioni Adriatiche e al Sud, seppur con una pausa soleggiata che questa mattina interessa gran parte della Sicilia. Abbiamo ancora piogge e temporali in Abruzzo, Molise, Puglia, zone interne della Campania, in Calabria particolarmente forti su Crotone, e nella Sardegna meridionale e orientale.

Spettacolare l’ultimo aggiornamento del satellite che mostra nubi temporalesche molto pesanti anche su Algeria e Tunisia, esattamente come previsto nei precedenti bollettini di allerta meteo:

La situazione rimarrà analoga nel pomeriggio-sera di oggi, con ulteriori fenomeni di maltempo confinati al Sud. Il preciso modello Moloch del CNR prevede per le prossime ore piogge sparse e temporali in Basilicata, Calabria e Sicilia, seppur con altri fenomeni di instabilità in Abruzzo, Lazio, Campania e Puglia ma molto più isolati e meno significativi.

Allerta Meteo: l’irruzione fredda dei prossimi giorni, conferme sul forte maltempo al Sud

Nei prossimi giorni la situazione meteo peggiorerà ulteriormente, già a partire dalla mattinata di domani, lunedì 31 marzo e ultimo giorno del mese, per l’irruzione fredda proveniente dall’Europa centrale. L’aria fredda raggiungerà l’Italia dai Balcani e il maltempo colpirà in modo diretto il Centro/Sud: si inizia già lunedì mattina con forti piogge e temporali tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e zone interne della Campania. Nuove nevicate sull’Appennino, nelle zone già seppellite dalle copiose nevicate dei giorni scorsi:

Nel pomeriggio-sera di lunedì irromperanno le prime masse d’aria davvero fredde, e avremo qualche temporale con rovesci di grandine anche tra Romagna, Toscana, Marche e Umbria. La quota neve crollerà fino in collina: in Abruzzo ci aspettiamo nevicate in serata fino a 600 metri di altitudine. Il grosso del maltempo, però, si concentrerà in questa fase al Sud, in Calabria e Sicilia, dove avremo forti temporali e intense e abbondanti precipitazioni, anche qui nevose sui rilievi oltre i 1.400/1.500 metri:

La giornata più fredda e perturbata sarà quella di martedì 1 aprile: il ciclone si posizionerà sul mar Jonio, alimentando ancora maltempo al Centro/Sud, sulle Regioni del medio e basso Adriatico e soprattutto in Calabria e Sicilia, le due più vicine al minimo di bassa pressione. L’aria fredda affluirà in tutto il Paese, con temperature in brusco calo anche al Nord/Ovest.

Il tempo rimarrà instabile anche nei giorni successivi, con forti temporali pomeridiani mentre il Ciclone si allontanerà sul Mediterraneo orientale verso Grecia e Turchia, e l’Italia rimarrà per qualche giorno “terra di nessuno” tra la coda di questa tempesta e un grosso Anticiclone posizionato nel Nord Europa tra le isole Britanniche e la Scandinavia. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.