Allerta Meteo, ciclone Martinho da record: piogge e temporali in atto in 8 Paesi, imminente impatto al Nord

Il ciclone Martinho si avvicina all’Italia. Il primo fronte sta per impattare su Piemonte, Liguria e Sardegna, mentre piogge e temporali sono in atto su Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Belgio, per un totale di 8 Paesi interessati dagli effetti del ciclone. Forti piogge e temporali in serata colpiranno il Nord-Ovest e in modo particolare la Liguria e il Piemonte. Attese anche abbondanti nevicate sulle Alpi fino a bassa quota grazie al cuscinetto freddo che resiste ai bassi strati.

L’arrivo del ciclone in serata segnerà l’avvio di un weekend di maltempo sull’Italia. I fenomeni più violenti colpiranno il Centro-Nord, ma domenica 23 marzo avremo piogge sparse anche al Sud. Un altro elemento importante saranno anche i forti venti di scirocco, che supereranno i 100km/h in molte località e faranno schizzare le temperature su valori roventi al Sud.

Il ciclone Martinho ha già provocato danni e disagi in Spagna e Portogallo, sferzati da piogge torrenziali, inondazioni e forti venti.

