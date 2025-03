Allerta Meteo, Ciclone sul Basso Tirreno: il maltempo risale al Sud, temporali al Nord

MeteoWeb

Si intensifica il maltempo provocato dal Ciclone che si è posizionato al Centro-Sud Italia. Mentre al Nord sono in atto temporali sparsi, il maltempo risale sulle regioni del Sud. Il Ciclone è posizionato nel Basso Tirreno, come indicano le nubi che gli ruotano intorno, ben visibili nelle spettacolari immagini satellitari. Forti piogge sono in atto sulla Calabria settentrionale e nella Puglia centrale, dove segnaliamo 56mm a Martina Franca, 55mm a Santeramo in Colle, 54mm a Francavilla Fontana, 42mm ad Acquaviva delle Fonti, 39mm a Latiano, 34mm a Cisternino, Carovigno, 30mm a Ostuni.

In Calabria, spiccano i 32mm a Soveria Mannelli, Pentone, Rocca di Neto, 31mm a Catanzaro, 30mm ad Altilia, 28mm a Cosenza, Cariati.

Al Nord, invece, nuclei temporaleschi hanno colpito Torino, tra Bresciano e Cremonese, Mantovano, ma anche sull’Appennino Emiliano e a nord di Roma. In tutte queste zone c’è il rischio di grandine piccola, nubifragi e raffiche di vento.

Il maltempo continuerà nelle prossime ore e anche domani. Nel pomeriggio-sera di oggi, avremo ancora forti piogge e temporali in risalita su Calabria, Basilicata, Campania e Puglia. Attenzione in serata a possibili forti temporali di tipo V-Shaped sul Golfo di Taranto: rischiano di provocare pesanti alluvioni-lampo tra Basilicata e Puglia. Domani, giovedì 27 marzo, sarà una giornata critica per le forti piogge che colpiranno il versante adriatico, dall’Abruzzo in giù, ma forti piogge colpiranno anche i settori tirrenici di Calabria e Sicilia.

