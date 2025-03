Allerta Meteo: dopo le piogge torrenziali, l’Italia si prepara a una brusca ondata di freddo

MeteoWeb

La settimana appena trascorsa è stata segnata da un’intensa attività meteorologica, con perturbazioni che hanno portato abbondanti precipitazioni, in particolare tra la Toscana e l’Emilia-Romagna, dove si sono registrate situazioni critiche a causa dell’eccesso di pioggia. Dopo questa fase di forte instabilità, il quadro meteorologico è destinato a subire un progressivo miglioramento, favorito dal ritorno dell’alta pressione oceanica, che ristabilirà condizioni di bel tempo su gran parte del territorio nazionale. Tuttavia, questa tregua avrà breve durata, poiché già con l’inizio della nuova settimana una massa d’aria fredda si avvicinerà all’Italia, determinando un brusco calo delle temperature.

L’aria fredda in discesa dal Nord Europa seguirà un percorso lungo il margine orientale dell’anticiclone atlantico, il quale nel frattempo si estenderà dal Regno Unito fino al Mar di Norvegia. Sebbene l’Italia non sia la destinazione principale di questa irruzione fredda, gli effetti non mancheranno e risulteranno piuttosto evidenti. Il contrasto tra l’aria fredda in arrivo e le masse d’aria più miti preesistenti sul territorio darà origine a condizioni di instabilità atmosferica, con fenomeni localmente intensi. Già tra domani e mercoledì 19 marzo, molte regioni saranno interessate da precipitazioni sparse, con piogge, rovesci e temporali che si estenderanno dal Nord al Sud della Penisola. Non si escludono grandinate, soprattutto nelle ore serali, mentre sulle regioni del versante adriatico, in particolare tra Marche e Abruzzo, le temperature in sensibile calo favoriranno il ritorno della neve fino a quote collinari.

Nel corso della giornata di martedì, l’aria fredda avrà ormai raggiunto gran parte del Paese, con effetti più marcati sui settori orientali, dove si intensificherà la ventilazione da nord-est, contribuendo a un clima freddo ma prevalentemente secco. Questa fase di instabilità sarà comunque di breve durata, poiché tra mercoledì e giovedì l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre garantirà un miglioramento deciso delle condizioni atmosferiche. La stabilità tornerà a dominare il Mediterraneo centrale, favorendo cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale e ponendo fine a questa parentesi di freddo tardivo.

