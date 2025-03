Previsioni Meteo a medio-lungo termine: nuova violenta sciroccata, forte maltempo e caldo anomalo

MeteoWeb

Cambia ancora lo scenario meteorologico che si prospetta per l’Italia nei prossimi giorni. E’ confermata l’irruzione fredda che segnerà il primo colpo di coda dell’inverno, ma gli ultimi aggiornamenti ne hanno un po’ ridimensionato la portata: il grosso andrà a Est, sui Balcani e nel mar Nero, con abbondanti e intense nevicate su Grecia e Turchia. L’Italia verrà colpita soltanto di striscio: farà freddo tra martedì 18 e mercoledì 19 marzo, avremo qualche sparuta nevicata a bassa quota sulle Regioni Adriatiche, ma non sarà nulla di particolarmente significativo.

Intanto le temperature sono già diminuite e stanno già diminuendo in queste ore: l’irruzione fredda inizierà sull’Italia nella serata di lunedì 17 marzo con l’ingresso di forti venti di bora nel medio e alto Adriatico. E’ più interessante quello che succederà dopo questa breve parentesi fredda: a partire da giovedì 20 marzo, infatti, torneranno forti venti meridionali. Lo scirocco farà rapidamente aumentare le temperature in tutt’Italia tra giovedì e venerdì, soffiando su un’area molto estesa tra Mediterraneo occidentale e nord Africa intorno al solito Ciclone sulla Galizia, ormai semi-permanente da quasi un mese nella stessa area.

Tra venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 l’Italia sarà colpita da un’altra violenta ondata di maltempo proveniente dalla Spagna. Avremo forti piogge e temporali al Centro/Nord, sempre nelle stesse aree (Toscana e Liguria le Regioni più a rischio, il maltempo si accanirà ancora al Nord/Ovest in una prima fase e al Nord/Est nella seconda), mentre al Sud soffierà impetuoso lo scirocco con caldo anomalo e tanta sabbia del Sahara. Un film già visto nei giorni scorsi.

