Meteo, clamorosi sbalzi termici al Sud: crollo di 22°C in poche ore in Calabria e Sicilia | DATI

Clamorosi sbalzi termici al Sud Italia in queste ore: come ampiamente annunciato nei bollettini meteo dei giorni scorsi, dopo il gran caldo di venerdì e sabato, le temperature stanno crollando in queste ore. Lo scirocco è stato sostituito dal maestrale, l’aria è nuovamente limpida dopo la polvere e la sabbia del Sahara che per giorni hanno offuscato il cielo compromettendo anche la visibilità. Ma adesso la situazione meteorologica sta cambiando, e le temperature in molti casi sono già diminuite di oltre 20°C in poche ore.

A Torregrotta (Messina), ieri pomeriggio la temperatura massima ha raggiunto l’incredibile valore di +32,6°C. Sono in corso le analisi climatologiche per verificare se si tratti del record di caldo mensile assoluto dell’Italia, circostanza probabile e in fase di validazione. Ma comunque è una temperatura assurda per la prima metà di marzo e testimonia quanto sia stato eccezionale il caldo dei due giorni scorsi al Sud. Dopotutto nella notte tra venerdì e sabato abbiamo avuto valori incredibili, tipicamente estivi, con Palermo a +30°C in piena notte. Temperature clamorose anche in Calabria dove Cosenza è rimasta a +25°C in piena notte, poi ha fatto segnare ieri mattina all’alba una minima di +23°C (!!!) e in giornata ha raggiunto i +30°C. Assurdo.

Già oggi, però, è cambiato tutto. Cosenza è scesa a +12°C di temperatura minima notturna e adesso non supera i +16°C in pieno giorno. Ancor più eclatante il crollo termico di Torregrotta (Messina), che stamani ha avuto una temperatura minima di +11,4°C, che significa 21,2°C in meno rispetto al pomeriggio di ieri. Un crollo davvero pazzesco! E non è un caso isolato. A Calvaruso (Messina) la minima odierna è stata di +10,4°C dopo una massima che ieri pomeriggio aveva raggiunto +31,0°C; sempre nella stessa zona, Monforte San Giorgio è scesa stamani a +12,7°C dopo una massima di ieri pomeriggio di +29,5°C. Insomma, in molte località le temperature sono già crollate di venti gradi centigradi da ieri pomeriggio a questa mattina. Una situazione davvero

