Allerta Meteo, due grandi ondate di maltempo nei prossimi 4 giorni: alto rischio alluvioni e tornado

La situazione meteo in Europa è decisamente estrema in queste ore: insiste l’enorme Anticiclone posizionato nel cuore del Continente, dov’è in corso un vero e proprio assaggio di primavera. Splende il sole incontrastato e fa anche decisamente caldo in Europa, con valori diffusamente superiori ai +15°C e con picchi di +18°C. Addirittura in Romania abbiamo raggiunto oggi +19°C a Bucarest, la città che la scorsa settimana era piombata a -17°C per due giorni consecutivi!

Ma il clima è mite un po’ ovunque, basti pensare ai +17°C di Varsavia in Polonia: nel cuore del Continente fa più caldo che sulle coste africane del Mediterraneo. Il satellite meteo in diretta, oltre ad evidenziare bene l’estesa area soleggiata grazie all’Anticiclone, mostra chiaramente la persistenza del maltempo nel Mediterraneo occidentale, non solo su Spagna e Portogallo ma anche nel Maghreb e in rapida avanzata sull’Italia, con un diretto coinvolgimento di Sardegna e Sicilia già in queste ore:

Allerta Meteo: il maltempo arriva prima del previsto, attenzione a domani al Sud e a Malta

Il maltempo sta arrivando in anticipo rispetto a quanto previsto nei giorni scorsi. Il primo peggioramento, infatti, è già in corso e nel pomeriggio-sera di oggi determinerà piogge in intensificazione su Sardegna e Sicilia. Ma è domani, venerdì 7 marzo, che i fenomeni si intensificheranno ulteriormente sin dalla mattinata, con potenziali alluvioni in Sardegna, nel Cagliaritano, e forti temporali anche nel Canale di Sicilia, tra Tunisia, Malta, Lampedusa, Pantelleria e la Sicilia meridionale e sud/orientale:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si intensificherà all’estremo Sud, tra Sicilia e Malta, con fenomeni molto estremi. Anche la Calabria verrà coinvolta dalla fase clou del maltempo, con forti piogge e temporali in modo particolare nel basso jonio della regione:

Attenzione poi ai fenomeni estremi della notte tra venerdì e sabato nella Sicilia orientale tra Messina, Catania e Siracusa, dove ci attendiamo piogge alluvionali. Maltempo in questa fase anche in Calabria, in attenuazione generale nel corso della giornata di sabato 8 marzo, il giorno della Festa della Donna. Breve tregua tra sabato pomeriggio e domenica mattina, prima che domenica sera inizi il nuovo peggioramento, il più estremo e intenso, alimentato da un profondo Ciclone posizionato al largo di Galizia e Portogallo ma in grado di provocare piogge alluvionali su tutto il Centro/Nord Italia, nel sud della Francia e nel nord della Spagna, su un’area molto estesa.

Le ultime mappe sono davvero impressionanti e illustrano un alto rischio di tornado e piogge alluvionali su un’area molto estesa, che coinvolge un po’ tutto il Centro/Nord Italia tra domenica sera e lunedì. Massima attenzione. Nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb forniremo ulteriori dettagli sull’evoluzione meteo, intanto l’Aeronautica Militare ha già lanciato l’allarme per i fenomeni estremi delle prossime ore al Sud:

