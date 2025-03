Allerta Meteo Emilia Romagna, a Bologna evacuare i piani terra, misure anche a San Lazzaro e Pianoro

MeteoWeb

In seguito all’allerta meteo rossa emanata da Arpae e dalla Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna, il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza di evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra degli edifici posti in alcune strade dei quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena a partire dalle 22 di oggi e fino al termine dell’emergenza. È obbligatorio, per precauzione -sottolinea il Comune – recarsi ai piani superiori predisponendo quanto necessario per pernottarvi oppure individuando autonomamente alternative praticabili.

Chi non avrà la possibilità di recarsi ai piani superiori degli edifici, in assenza anche di alternative praticabili per poter pernottare in luogo sicuro (vedasi ospitalità di conoscenti/parenti), potrà telefonare alla centrale radio operativa della Polizia Locale (051 266626) per essere indirizzato alle strutture di accoglienza individuate e attrezzate dal Comune. In caso di persone non autosufficienti e/o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, occorrerà segnalarlo alla stessa Polizia Locale, che attiverà i servizi per effettuare gli spostamenti in sicurezza.

Evacuazioni anche a San Lazzaro di Savena e Pianoro

Dopo il Comune di Bologna, anche quello di San Lazzaro di Savena, nell’hinterland, ha disposto l’evacuazione dei piani bassi delle abitazioni di alcune zone della città in considerazione dell’allerta rossa per rischio di piene in seguito a maltempo. Non è escluso che altri comuni del Bolognese possano adottare provvedimenti simili nelle prossime ore.

Ordinanza di evacuazione anche per la parte di Val di Zena compresa nel Comune di Pianoro. “Per tutelare la pubblica incolumità” dalla mezzanotte l’amministrazione comunale dispone l’evacuazione preventiva dei piani interrati, dei piani terra e degli ammezzati di diverse vie di Botteghino di Zocca, frazione tra le più colpite durante l’alluvione dell’ottobre 2024. Comprese nell’ordinanza firmata dal primo cittadino Luca Vecchiettini, come fa sapere la stessa amministrazione sui suoi profili social, anche le vie di Rastignano a ridosso della zona del Paleotto attraversata dal torrente Savena. Dovrà essere evacuato, inoltre, “ogni altro immobile coinvolto dagli allagamenti del 19 e 20 ottobre 2024”. Il Comune ricorda anche che chi non possa accedere a piani superiori può essere ospitato nel centro di accoglienza allestita nella sala Arcipelago a Pianoro.

Limitare gli spostamenti

La Prefettura invita le cittadine e i cittadini bolognesi e di tutta l’area metropolitana a limitare gli spostamenti con autoveicoli, soprattutto nelle ore serali e notturne, a quelli strettamente indispensabili. Il prefetto di Bologna Enrico Ricci ha presieduto nel pomeriggio una riunione del centro di Coordinamento soccorsi costituito a seguito dell’allerta meteo diramata dall’Agenzia regionale di Protezione Civile. Alla riunione, oltre ai rappresentanti della Questura, dei Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – i rappresentanti della Regione e della Protezione Civile, i sindaci dei 55 comuni dell’area metropolitana, la Croce Rossa, il 118, i principali Consorzi di Bonifica, i gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica e gli Enti proprietari delle strade (Città Metropolitana ed Anas).

