Allerta Meteo rossa in Emilia Romagna: domani scuole chiuse a Bologna

MeteoWeb

Domani, venerdì 14 marzo, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Bologna in via precauzionale, palestre comprese. La decisione è appena stata comunicata dal Comune sui canali social alla luce dell’allerta meteo rossa emessa dalla Protezione Civile regionale per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi d’acqua, e arancione per temporali e gialla per vento per tutta la giornata di domani. La stessa decisione è stata già presa dal comune di Pianoro, nell’hinterland della città, e non si esclude che altri comuni del Bolognese possano assumere a breve il medesimo provvedimento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.