Allerta Meteo, l’Equinozio di Primavera porta il Ciclone Martinho: domani inizia un lungo periodo di maltempo in Italia

Un evento meteorologico storico sta caratterizzando la giornata dell’Equinozio di Primavera in Europa: si tratta del Ciclone Martinho che si sta abbattendo con grande violenza su Portogallo e Spagna, come ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Impetuosi i venti che stanno colpendo tutto il Portogallo e gran parte della Spagna (Galizia, Asturia, Cantabria, Paesi Baschi e Navarra a Nord; Andalusia al confine con il Portogallo al Sud): le raffiche più forti in Portogallo sono di 137km/h a Cabo Carvoeiro, 120km/h a Lisbona, 93km/h a Porto.

Ancor più impressionanti i dati che arrivano dalla Spagna con raffiche di 148km/h a La Coruña, 115km/h a San Sebastian, 94km/h a Bilbao, 93km/h a Santiago de Compostela, 87km/h Huelva, 83km/h a Vigo. In tutte le città colpite da venti così forti, si stanno verificando gravi danni. E non mancano le piogge, che cadono torrenziali dopo aver colpito ieri gli arcipelaghi dell’oceano Atlantico: le Canarie e Madeira, divise dalla nazionalità (spagnole le prime, portoghesi le seconde) ma unite dalle condizioni meteo avverse. A Puerto Naos (La Palma) sono caduti 94mm di pioggia, all’Aeroporto Cristiano Ronaldo di Funchal (Madeira) 71mm di pioggia.

Davvero spettacolari le immagini del satellite EUMETSAT che documentano l’Equinozio di Primavera e il Ciclone Martinho:

Allerta Meteo: domani il Ciclone Martinho arriva anche in Italia, inizia un lungo periodo di maltempo estremo

Nella serata di domani, venerdì 21 marzo, il maltempo provocato dal Ciclone Martinho si estenderà anche all’Italia, colpendo duramente Liguria e Piemonte con forti temporali, piogge intense e abbondanti nevicate fino a quote collinari. Nelle ore precedenti la tempesta avrà provocato fenomeni meteo estremi anche in Francia. Quello di venerdì sera sarà l’inizio di un lungo periodo di maltempo sull’Italia che durerà 6-7 giorni con piogge abbondanti e costanti su tutto il Centro/Nord, poi in estensione anche al Sud da martedì 25 marzo. La Toscana e il Friuli Venezia Giulia rischiano un’altra pesante alluvione, mentre al Sud sta per iniziare una nuova intensa sciroccata con tanta sabbia del Sahara e temperature in forte aumento.

Tutti i dettagli sono illustrati nel video:

