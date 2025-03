Allerta Meteo, forte maltempo e caldo a oltranza: domina lo scirocco, l’inverno è finito | MAPPE

MeteoWeb

Infuria il maltempo su gran parte d’Italia, e domina un impetuoso vento di scirocco che soffia con raffiche superiori agli 80km/h in molte località del Centro/Sud. Fa caldo, decisamente caldo, soprattutto in Sicilia ma non solo: già questa mattina le temperature hanno raggiunto +27°C a Falcone, Caronia e Campofelice di Roccella, +26°C a Palermo, +25°C a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Cefalù, +23°C a Capo d’Orlando e Termini Imerese, +22°C a Chieti, +21°C a Pescara, Cosenza e Termoli, +20°C a Faenza, Salerno, Foggia e Battipaglia.

Il clima rimane freddo solo all’estremo Nord/Ovest, in Piemonte e Valle d’Aosta, dove nella scorsa notte ha nevicato copiosamente fino a bassa quota. La neve è scesa addirittura fino ai 350–400 metri di altitudine nel cuneese. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni continuerà ad imperversare il maltempo, con temperature in costante aumento sul resto d’Italia. Avremo un lungo periodo di piogge torrenziali a causa delle perturbazioni provenienti dalla Spagna, con piogge intense e abbondanti soprattutto al Nord e nelle Regioni tirreniche. Dominerà lo scirocco che porterà vampate di caldo molto intenso per il periodo, tanta sabbia del Sahara e nubi tipiche di questi scenari. Di fatto, l’inverno è finito. In anticipo rispetto al solito: quest’anno marzo sarà più caldo di dicembre, un’evenienza molto rara nell’Italia del Sud.

Tutti i dettagli nel video:

