Sorpresa in Piemonte, la neve di marzo si spinge fino a bassa quota

MeteoWeb

Un vortice depressionario, centrato sulla penisola iberica, si è spostato verso il Mediterraneo occidentale, convogliando flussi umidi e instabili sul Nord/Ovest dell’Italia. Ciò ha determinato, dalla serata di ieri, precipitazioni anche intense in Piemonte, con quota neve scesa sotto 600 metri sul basso Cuneese nella serata di ieri. Inoltre, secondo quanto riporta il meteorologo Andrea Vuolo, “tra la serata di domenica 9 e le prime ore di lunedì 10 marzo, in concomitanza di forti precipitazioni, la neve ha raggiunto anche i settori di medio-bassa collina delle Langhe, spingendosi localmente verso i 350-400 metri di quota“: a Bossolasco (CN), 747 metri s.l.m., in alta Langa, “si sono raggiunti anche i 15 cm di neve fresca“.

Flussi umidi sudoccidentali manterranno condizioni di variabilità per i prossimi giorni, con un peggioramento più deciso atteso dal pomeriggio di martedì, secondo Arpa regionale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.