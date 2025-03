Allerta Meteo, l’irruzione fredda dell’1 aprile colpirà l’Italia intera: ecco dove cadrà la neve

MeteoWeb

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli ci consentono di sciogliere la prognosi: il nuovo colpo di coda dell’inverno ci sarà! All’inizio della prossima settimana una discesa fredda proveniente dal cuore dell’Europa, aggirerà le Alpi e tramite i Balcani ingloberà l’Italia intera: respinto a ovest l’attacco dell’Anticiclone, la situazione rimarrà fredda in tutto il Paese, compreso il Nord/Ovest. Ormai mancano soltanto 3-4 giorni all’inizio di questo evento e possiamo iniziare a definirne bene i dettagli.

La nuova irruzione fredda inizierà nella serata di lunedì 31 marzo, nelle ultime ore del mese, con forti venti di bora, temperature in picchiata sull’alto Adriatico e qualche rovescio di grandine e gragnola nella pianura padana orientale. Ma il clou di quest’irruzione sarà nella giornata di martedì 1 aprile, e non sarà uno scherzo. Niente pesce d’aprile, quindi, ma un modo del nuovo mese di ricordare a tutti che non siamo ancora in estate e che la primavera è caratterizzata anche da freddo e maltempo accentuato. Quest’anno non farà eccezione (particolarmente bizzarro che l’unica recente eccezione in tal senso sia stata quella del 2020, quando eravamo tutti chiusi in casa in lockdown per la pandemia di Covid-19).

Oltre al freddo, tornerà anche la neve: cadrà copiosa sulle Alpi orientali fino a quote collinari, ma soprattutto sull’Appennino centro-meridionale dove avremo le più abbondanti precipitazioni. Al Nord, infatti, avremo un po’ di vento freddo dai quadranti settentrionali ma pochi fenomeni di maltempo significativi. Le condizioni meteo rimarranno soleggiate e limpide, con freddo notturno ma anche clima mite diurno per l’effetto favonio. Niente a che vedere con i +25°C paventati ieri con l’Anticiclone, ma comunque nelle ore diurne le temperature saliranno sopra i +15°C, probabilmente anche qualcosa di più al Nord/Ovest. Molto più interessante, invece, quello che succederà al Centro/Sud, ancora una volta bersagliato dai fenomeni estremi come illustrano le ultime mappe del modello europeo ECMWF:

La neve arriverà copiosa sull’Appennino, fino a 800–900 metri di quota tra Marche e Abruzzo, dove si verificheranno le nevicate più abbondanti, e fino ai 1.000/1.200 metri in Sicilia e Calabria, anche qui con nevicate molto abbondanti. Le precipitazioni, infatti, saranno intense e copiose tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia: si prolungherà così il lungo periodo di maltempo iniziato nei giorni scorsi al Sud. Quando annunciavamo, all’inizio di questa settimana, un periodo di 10-12 giorni di piogge consecutive al Centro/Sud, qualcuno commentava che stavamo esagerando. E invece il maltempo si prolungherà anche oltre, nel corso della prossima settimana, con una lunga fase di instabilità che ci accompagnerà nell’Italia centro-meridionale almeno fino al 10 aprile.

Con l’augurio che non accada nulla di grave in termini di alluvioni e smottamenti, è comunque un’ottima notizia per il deficit idrico del Centro/Sud dopo la carenza pluviometrica dei mesi scorsi: in queste due settimane di grandi piogge verrà abbondantemente superato e compensato, fornendo al territorio tutte quelle riserve idriche necessarie ad affrontare la prossima stagione estiva in assoluta serenità.

