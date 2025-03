Allerta Meteo, l’aria fredda irrompe da Nord/Est: inizia l’irruzione polare, ecco il colpo di coda dell’inverno | LIVE

MeteoWeb

Dopo un’altra giornata di caldo al Nord/Ovest, con pieno sole e temperature massime di +23°C a Genova, +22°C a Novara, +21°C a Milano e Aosta, +20°C a Torino, sta iniziando nel cuore del pomeriggio l’afflusso di aria fredda dall’Europa centrale e dai Balcani verso l’Italia: si è aperta la porta fredda della Bora, su Trieste la temperatura ha iniziato a scendere (siamo a +14°C dopo una massima di +18°C) e nubi frastagliate avanzano da Nord/Est verso Sud/Ovest su gran parte della pianura Padana.

Locali rovesci e temporali nel cuore dell’Emilia Romagna, tra Carpi, Soliera, Modena, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Giovanni in Persiceto e Cento. Uno scatto da Atedo mostra l’avanzata delle nubi temporalesche:

Il satellite animato in diretta evidenzia l’arrivo di nubi frastagliate, testimoni dell’aria fredda al suolo, che provengono da Austria, Ungheria, Slovenia e Croazia, dove le temperature stanno diminuendo molto rapidamente: a Lubiana abbiamo +12°C, a Vienna addirittura +9°C. Intanto si intensificano i temporali all’estremo Sud, tra Puglia, Basilicata, Campania e soprattutto Calabria e Sicilia: nubifragi colpiscono il messinese, con 43mm di accumulo pluviometrico nelle ultime ore a Patti marina, e il vibonese con 58mm a Vibo marina, 24mm a Vibo Valentia, 21mm a Capo Vaticano e Zungri, 20mm a Tropea. Proprio in queste aree si intensificherà il maltempo in serata:

Il satellite europeo mostra ancor più chiaramente come l’aria fredda affluisca da Polonia, Germania e Repubblica Ceca verso i Balcani e l’Italia: il picco del freddo nel nostro Paese sarà domani, martedì 1 aprile, con nevicate a quote collinari al Centro/Nord, forte maltempo e piogge torrenziali al Sud.

Tutti i dettagli nel video:

Le previsioni complete:

