Allerta Meteo, Italia bersagliata dal maltempo: tre nuove ondate in 5 giorni, scenario estremo

Infuria il maltempo senza sosta sull’Italia: è arrivata nelle ultime ore l’ennesima perturbazione proveniente dalla Spagna che sta provocando forti piogge e temporali su gran parte del Paese, in modo particolare al Centro/Nord e nelle Regioni tirreniche. Soffia impetuoso lo scirocco che oscura il sole anche al Sud, con tante nubi africane e ingenti quantità di polvere e sabbia del Sahara. Le temperature sono molto elevate: +26°C a Palermo, +22°C a Pescara, +17°C a Bologna, Modena e Ferrara.

L’ultimo aggiornamento del satellite meteorologico evidenzia in modo molto chiaro l’entità del maltempo che risale dal Tirreno verso l’Italia centro-settentrionale:

La situazione peggiorerà in modo molto serio nelle prossime ore: nel pomeriggio-sera di oggi sono attese piogge torrenziali in Toscana, Umbria, Lazio, Campania e al Nord/Est, come indicato dalla mappa del modello Moloch del CNR-ISAC:

E’ alto il rischio di pesanti criticità. La situazione è molto seria perchè le piogge persisteranno a lungo. Anche domani, giovedì 13 marzo, il maltempo continuerà incessantemente a colpire il Centro/Nord nelle medesime aree, le Regioni tirreniche e il Nord in generale. Avremo forti piogge in Liguria, Toscana e al Nord/Est, con fenomeni in intensificazione:

La seconda e più intensa perturbazione arriverà sull’Italia nella giornata di dopodomani, venerdì 14 marzo: una sciroccata davvero feroce porterà gran caldo al Sud con temperature oltre i +30°C nella Sicilia tirrenica e oltre i +25°C in molte località di Calabria, Basilicata e Puglia tra venerdì e sabato mattina; contestualmente al Centro/Nord si intensificheranno piogge alluvionali che colpiranno in modo particolare il Nord/Est. Venerdì sera la situazione rischia di diventare esplosiva al confine tra Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia con oltre 150mm di pioggia in poche ore, e abbondanti nevicate sulle Alpi. La quota neve sarà superiore ai 1.200/1.400 metri di altitudine, quindi a valle cadrà tantissima acqua ed è alto il rischio di pesanti alluvioni con straripamenti e inondazioni. Tantissima neve ad alta quota.

La terza perturbazione dei prossimi cinque giorni arriverà nel weekend, stavolta accompagnata dal ritorno del freddo. Tutti i dettagli nel video:

