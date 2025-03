Allerta Meteo, sbalzi termici clamorosi nel weekend: al Sud da +30°C a +10°C in due giorni!

MeteoWeb

Le mappe termiche che illustrano le temperature al suolo nei prossimi giorni evidenziano in modo eloquente quanto saranno estremi gli sbalzi termici che interesseranno l’Italia nei prossimi giorni. Stiamo vivendo un mese di marzo fin qui eccezionalmente caldo, come se fossimo già in piena primavera, soprattutto al Centro/Sud. E così continuerà anche nei prossimi giorni. Lo scirocco domina la scena e le temperature rimangono elevatissime, ma venerdì 14 marzo la situazione degenererà arrivando a picchi clamorosi.

La vampata di scirocco che accompagnerà una nuova perturbazione proveniente dalla Spagna, porterà la temperature addirittura a +31/+32°C nella Sicilia tirrenica tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. Saranno 36 ore di caldo eccezionale, che non sarà limitato ad una area ristretta: avremo temperature superiori ai +25°C anche in molte zone della Calabria, della Basilicata e della Puglia. Una vampata di caldo incredibile, a cui seguirà tra domenica e lunedì un brusco calo termico nell’ordine di 20°C in poche ore: lunedì mattina molte località, a partire da quelle della Sicilia tirrenica roventi nei due giorni precedenti, saranno sotto i +10°C, nuovamente in pieno inverno.

I dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.