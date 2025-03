Allerta Meteo, la Festa della Donna stravolge tutto: perturbazioni, temporali e neve a bassa quota

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere una svolta meteorologica significativa subito dopo la Festa della Donna, con il ritorno di condizioni atmosferiche decisamente più instabili rispetto alla stabilità che ha caratterizzato l’inizio di marzo. Il consolidamento di un nuovo scenario sinottico favorirà l’ingresso di una serie di perturbazioni atlantiche, determinando un netto cambiamento rispetto al periodo recente e aprendo la strada a fenomeni meteorologici potenzialmente intensi su diverse aree del Paese.

Dalla metà del mese, si assisterà all’apertura della cosiddetta “Porta Atlantica“, un fenomeno che permetterà alle masse d’aria umida e instabile provenienti dall’oceano di raggiungere l’Europa e, di conseguenza, l’Italia. L’incontro tra queste correnti e l’aria più mite e umida in risalita dal Mediterraneo potrebbe creare le condizioni ideali per la formazione di sistemi temporaleschi particolarmente intensi. L’interazione tra le diverse masse d’aria, unita alla presenza di forti contrasti termici, potrebbe favorire lo sviluppo di celle temporalesche di grande energia, con il rischio di nubifragi localizzati e precipitazioni abbondanti in alcune regioni.

Particolare attenzione sarà necessaria nelle aree montuose, dove le precipitazioni potrebbero manifestarsi sotto forma di neve a quote relativamente basse. Le proiezioni attuali indicano la possibilità di accumuli nevosi significativi sull’arco alpino, con la quota neve che potrebbe scendere fino ai 1000 metri, determinando un aumento del manto nevoso e possibili disagi nelle zone interessate. Questo scenario potrebbe avere ripercussioni sia sul traffico che sulle attività turistiche di montagna, influenzando la gestione delle infrastrutture e della viabilità.

Le prospettive meteorologiche per la seconda metà di marzo rimangono caratterizzate da un’elevata dinamicità. Secondo i modelli previsionali, la persistenza delle perturbazioni atlantiche potrebbe determinare un periodo prolungato di instabilità, con precipitazioni superiori alla media stagionale su molte regioni italiane. Questo schema atmosferico potrebbe portare a un’alternanza tra fasi piovose e momenti di tregua, con temperature variabili che oscillerebbero tra periodi più miti e altri più freschi, a seconda dell’evoluzione delle masse d’aria in gioco.

L’instabilità attesa potrebbe avere un impatto significativo non solo sul fronte delle precipitazioni, ma anche per quanto riguarda i venti, con la possibilità che masse d’aria miti e umide in arrivo dal Mediterraneo contribuiscano a incrementare il rischio di eventi atmosferici intensi. L’interazione tra le correnti meridionali e quelle atlantiche potrebbe alimentare la formazione di forti venti e condizioni meteo turbolente su diverse aree della Penisola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.