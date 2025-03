Allerta Meteo: neve e piogge al Nord, caldo anomalo e sabbia del Sahara al Centro/Sud. E il maltempo continuerà a oltranza…

MeteoWeb

Condizioni meteo estreme sull’Italia in questa domenica 23 marzo in cui si celebra la Giornata Mondiale della Meteorologia: Madre Natura ha deciso di regalare al nostro Paese condizioni meteorologiche davvero particolari, proprio come a non voler mancare l’appuntamento con una data così simbolica: al Nord/Ovest la neve è scesa a quote collinari nella notte, al Centro/Sud invece abbiamo valori superiori ai +25°C in molte località con caldo anomalo e tanta sabbia del Sahara.

Il maltempo continuerà nelle prossime ore e soprattutto nei prossimi giorni, concentrandosi al Centro/Sud da metà settimana. Tutti i dettagli con le mappe nel video di seguito:

