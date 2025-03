Allerta Meteo, nuova forte ondata di maltempo tra stasera e domani: FOCUS sulle zone a rischio, Roma e Napoli le città più colpite

MeteoWeb

Una nuova forte ondata di maltempo si appresta a colpire l’Italia: anche questa arriva dalla Spagna, un film già visto negli ultimi dieci giorni e che si ripeterà ancora anche in futuro. Stiamo vivendo un mese di marzo di maltempo senza sosta: la tregua in corso dopo le forti piogge di ieri e della notte è brevissima, e durerà ancora poche ore. Già dal pomeriggio-sera di oggi, infatti, tornerà a piovere in modo incessante al Centro/Nord, con forti temporali nel Mar Ligure e nel golfo di Genova, piogge incessanti entro sera su tutta la Liguria, nell’alta Toscana e su buona parte del Nord.

Sulle Alpi tornerà anche la neve, abbondante in Francia, ma stavolta soltanto a quote più alte rispetto ai giorni scorsi: non si ripeteranno le nevicate di lunedì mattina in collina in Piemonte, sui versanti italiani la quota della neve non scenderà sotto i 1.000 metri di altitudine (nella migliore delle ipotesi). Le immagini satellitari forniscono il quadro della situazione in modo molto chiaro: il primo fronte temporalesco sta colpendo la Francia meridionale in risalita dal Golfo del Leone, ma anche in Liguria si stanno già formando i primi addensamenti nuvolosi. Attenzione al fronte temporalesco sulle Baleari: da lì si estenderà rapidamente verso Sardegna e Centro Italia nelle prossime ore, alimentato dal flusso freddo e perturbato che continua a colpire Spagna, Portogallo e Marocco dove insistono freddo, piogge e temporali:

Allerta Meteo: domani, mercoledì 12 marzo, maltempo estremo in tutt’Italia. Attenzione a Roma e Napoli

Domani, mercoledì 12 marzo, il maltempo si estenderà a tutt’Italia. Nelle prime ore del mattino avremo forti piogge e temporali in Sardegna, maltempo intenso al Nord tra Liguria, Emilia e Lombardia, con abbondanti nevicate sulle Alpi centrali oltre i 1.200 metri di altitudine, e un’enorme squall-line temporalesca sul Tirreno con i primi nuovi nubifragi su Roma e nella zona dei Castelli Romani già flagellati dal maltempo di ieri. Nel pomeriggio-sera di domani, poi, la perturbazione impatterà su tutta l’Italia: pioverà praticamente ovunque, eccezion fatta per le aree joniche della Calabria e la Sicilia Sud/Orientale. Roma e Napoli le città più colpite, con veri e propri nubifragi, ma pioverà copiosamente anche in Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, nelle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, sulla Calabria tirrenica, nella Sicilia occidentale.

I fenomeni di maltempo saranno molto intensi con forti venti e nubifragi. Massima attenzione. Tutti i dettagli nel video:

