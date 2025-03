Allerta Meteo, sbalzi termici estremi nel weekend: +30°C al Sud, ma domenica torna il freddo!

MeteoWeb

Attenzione ai fenomeni meteo estremi che si prospettano per il weekend sull’Italia intera: gli aggiornamenti odierni dei modelli meteo sono davvero impressionanti. Il maltempo continuerà a colpire l’Italia in continuazione nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con una nuova ondata di maltempo proveniente dalla Spagna tra stasera e domani e poi un’altra ancora tra giovedì sera e venerdì. Ma l’evoluzione successiva è ancor più preoccupante: le ultime mappe dei modelli per venerdì 14, sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 marzo sono davvero impressionanti.

In base agli ultimi aggiornamenti, infatti, l’Italia sarà interessata dapprima da un’eccezionale ondata di caldo e poi da un brusco ritorno del freddo, seppur breve. Gli sbalzi termici saranno davvero clamorosi. Tra venerdì 14 e sabato 15, infatti, una vampata di scirocco pre-frontale porterà la temperature ad oltre +30°C in Sicilia e oltre i +25°C su gran parte del Centro/Sud. Al Nord, invece, il clima rimarrà sempre più freddo e decisamente umido, piovoso quotidianamente. Ma domenica 16 marzo irromperà l’ondata fredda che nei due giorni precedenti avrà interessato Inghilterra, Francia e Spagna con temperature dieci gradi inferiori rispetto alle medie del periodo: avremo un brusco crollo delle temperature che determinerà impetuosi venti di maestrale, forti grandinate, tornado distruttivi e anche il ritorno della neve sui rilievi. Non farà molto freddo, ma nevicherà comunque a partire dagli 800–900 metri al Centro/Nord (forse anche meno sulle Alpi), e dai 1.000/1.400 metri al Sud. Ma gli sbalzi termici saranno impressionanti perchè rapportati al caldo anomalo dei giorni precedenti. E provocheranno fenomeni potenzialmente distruttivi.

Nel video tutti i dettagli:

