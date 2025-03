Allerta Meteo, “oggi instabilità e temporali in 5 regioni” | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi per una persistenza dell’instabilità atmosferica che interesserà alcune regioni italiane. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

Dal fine settimana, “l’assetto del campo alto-pressorio sul comparto europeo sarà più evidente, con i primi effetti in quota visibili nel dominio previsionale, soprattutto al nord e buona parte delle regioni adriatiche, inglobate in un campo barico piuttosto livellato“, riporta il bollettino PRETEMP. “Una debole instabilità atmosferica persisterà marginalmente sulle acque tirreniche prossime alla Sardegna e sulle estreme regioni meridionali, dove una tenue circolazione depressionaria in media troposfera traslerà dalla Tunisia al Mar di Sicilia (Pantelleria) nel primo pomeriggio di domenica, per poi progredire verso il Mediterraneo orientale dalle prime ore di lunedì“.

“Gli effetti in termini di instabilità e temporali saranno limitati tra Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, dove si osserveranno prevalentemente annuvolamenti stratiformi associati a piogge non convettive“, prosegue il bollettino. “Qualche fulminazione circoscritta potrebbe verificarsi sui rilievi della Sila e su parte dell’Appennino meridionale nel corso del pomeriggio, principalmente per termoconvezione diurna e/o orografica“.

“Al largo della Sardegna, sul Tirreno centrale, saranno attivi dei temporali multicellulari piuttosto stazionari e persistenti, anche di forte intensità, in linea con un livello 1 di pericolosità per il quantitativo pluviometrico stimato nelle precipitazioni. Tuttavia i fenomeni non imperverseranno direttamente e in maniera diffusa sull’isola“, conclude il bollettino.

Allerta Meteo, instabilità su Mar Tirreno e Sardegna orientale

“L’instabilità sarà più marcata a est della Sardegna, al largo del Mar Tirreno centrale, dove si configureranno convergenze di umidità in un ambiente a basso wind shear in velocità. I temporali potranno organizzarsi in sistemi multicellulari in mare aperto, rimanendo stazionari per ore, senza particolari effetti sulle coste orientali dell’isola“, riporta il bollettino PRETEMP. In serata, “la progressiva espansione del campo altopressorio spingerà in retrogrado parte dei fenomeni dissipativi attivi sul mare, con qualche temporale che potrebbe avvicinarsi alle coste orientali della Sardegna, accompagnato da attività elettrica localmente forte, data l’elevata energia potenziale sulla superficie marina“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

