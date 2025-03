Allerta Meteo, forte maltempo in arrivo al Sud: domani scuole chiuse in una regione | ELENCO

MeteoWeb

Una nuova fase di maltempo è prevista su Calabria e Sicilia nelle prossime ore, con forti piogge, temporali e un rinforzo dei venti dai quadranti orientali. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione sulla Sicilia nordorientale e i sindaci di molti comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole. Di seguito, aggiorneremo l’elenco dei comuni in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo domani, venerdì 7 marzo.

Scuole chiuse in Sicilia

Aci Castello (Catania)

(Catania) Aci Catena (Catania)

(Catania) Aci Sant’Antonio (Catania)

(Catania) Acireale (Catania)

(Catania) Alì (Messina)

(Messina) Alì Terme (Messina)

(Messina) Antillo (Messina)

(Messina) Furci Siculo (Messina)

(Messina) Gaggi (Messina)

(Messina) Gallodoro (Messina)

(Messina) Giarre (Catania)

(Catania) Letojanni (Messina)

(Messina) Limina (Messina)

(Messina) Mandanici (Messina)

(Messina) Nizza di Sicilia (Messina)

(Messina) Pagliara (Messina)

(Messina) Roccalumera (Messina)

(Messina) Sant’Alessio Siculo (Messina)

(Messina) Santa Teresa di Riva (Messina)

(Messina) Savoca (Messina)

Elenco in aggiornamento.

