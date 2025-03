Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo: scuole chiuse domani, ecco dove

MeteoWeb

Una nuova, intensa ondata di maltempo si prepara a colpire l’Italia da questa sera. I fenomeni più violenti colpiranno il Centro-Nord, con piogge torrenziali e abbondanti nevicate sulle Alpi fino a bassa quota. Alla luce di queste previsioni meteo, i sindaci di alcuni Comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo domani, sabato 22 marzo.

Elenco in aggiornamento.

Toscana

Livorno

Aulla (Massa-Carrara)

(Massa-Carrara) Fucecchio (Firenze) (chiuse solo scuole secondarie di primo e secondo grado)

(Firenze) (chiuse solo scuole secondarie di primo e secondo grado) Montecatini Terme (Pistoia)

(Pistoia) Montelupo Fiorentino (Firenze)

(Firenze) Seravezza (Lucca)

(Lucca) Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara)

