Allerta Meteo Spagna, previste nuove forti piogge a Valencia: scuole chiuse e altre misure

MeteoWeb

Dopo che già ieri il maltempo si è abbattuto con forza in diverse zone della Spagna (principalmente nelle province di Malaga e Castellón e sull’isola di Gran Canaria), nuove piogge, in alcuni casi di “intensità forte o molto forte“, sono attese nella Comunità Valenciana, in particolare nelle giornate di domani, mercoledì 5, e di giovedì 6 marzo: è l’allerta meteo lanciata dall’Agenzia Statale di Meteorologia spagnola (AEMET). Visto anche che le previsioni di pioggia si riferiscono a zone della provincia di Valencia colpite dalla devastante alluvione dello scorso 29 ottobre, che ha provocato 224 morti, le autorità hanno diffuso diversi messaggi preventivi di allerta alla popolazione. Inoltre, sono state adottate diverse misure precauzionali, come la chiusura di scuole e altri centri educativi in molte località della Comunità Valenciana e la sospensione delle attività non urgenti in ambulatori e ospedali.

“Anche se in inverno l’intensità è notevolmente inferiore a quella dell’autunno, la forte persistenza della perturbazione attuale ha già cominciato a creare problemi idrologici”, avverte l’AEMET, che sottolinea importanti aumenti della portata di alcuni corsi d’acqua.

La Direzione Generale della Protezione Civile ha reso noto che l’allerta per forti piogge rimarrà attiva per quanto riguarda la zona dell’est della Spagna, l’Andalusia occidentale e le Canarie fino a venerdì 7 marzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.