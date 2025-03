Allerta Meteo, stasera il peggioramento: le prime regioni colpite

MeteoWeb

Allerta Meteo per un peggioramento che andrà ad interessare diverse regioni italiane a partire da stasera. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Prosegue un graduale indebolimento del campo di alta pressione sul mar Mediterraneo. Sulla zona nordoccidentale del dominio tra Corsica, Provenza, Liguria di Ponente e Piemonte prenderà vita un peggioramento con piogge stratiformi; tuttavia non si può escludere la formazione di un temporale, specie in serata, per la presenza di lieve instabilità (LI 0/-2°C) dovuta all’avvicinarsi di aria un po’ più fredda in quota da ovest, contemporaneamente all’intensificazione dell’avvezione calda e umida nei bassi strati“, si legge nel bollettino PRETEMP. “La convezione potrebbe svilupparsi in mare, lungo una convergenza tra venti da nordest e da sudest e interessare eventualmente il Ponente Ligure con rovesci di pioggia“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

