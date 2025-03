Allerta Meteo, tanta neve in arrivo sulle Alpi: bufere a Nord-Est

MeteoWeb

L’inverno non è ancora finito, soprattutto in montagna. Domani, venerdì 14 marzo, una tempesta porterà una violenta ondata di maltempo in Italia. Mentre c’è il rischio di alluvioni a causa delle piogge torrenziali attese al Centro-Nord, un altro elemento importante sarà la tanta neve che cadrà ad alta quota sulle Alpi. Sarà una nevicata davvero eccezionale in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, ma anche in Austria e Slovenia. Nelle ultime 24 ore, a Plan, località a 1600 metri in Alto Adige, al confine con l’Austria, sono caduti 14cm di neve; il totale è ora di 61cm. Ma nelle prossime ore ne cadrà ancora tanta altra.

La neve cadrà molto abbondante al Nord-Est, sulle Dolomiti e soprattutto in Friuli Venezia Giulia al confine con la Slovenia e con l’Austria, dove avremo vere e proprie bufere con 80cm di neve fresca a 1.500 metri di altitudine in poche ore. Sulle Dolomiti, tra Veneto e Trentino Alto Adige, sono previsti fino a 50cm di neve.

Insomma, l’inverno batterà ancora un colpo, seppur ad alta quota. Se al Nord avremo uno scenario invernale, la situazione sarà completamente opposta al Sud, dove lo scirocco farà impennare le temperature oltre la soglia dei +30°C. Ci sono tutte le caratteristiche per una violenta ondata di maltempo in tutta Italia.

