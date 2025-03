Allerta Meteo, tempesta mai vista su Portogallo e Spagna: il Ciclone Martinho minaccia una catastrofe

MeteoWeb

Il maltempo che in queste ore sta colpendo la Spagna in modo particolarmente intenso rischia di essere soltanto un piccolo e modesto antipasto dei fenomeni meteo estremi che nei prossimi due giorni si abbatteranno sulla Penisola Iberica, dapprima in Portogallo e poi nuovamente in Spagna. I due Paesi Iberici sono flagellati da quasi un mese di maltempo senza sosta, a causa della falla barica che attira in loco tutte le perturbazioni provenienti dall’oceano Atlantico. Ma adesso sta arrivando qualcosa di molto più estremo. Il Ciclone Martinho, l’ennesima tempesta atlantica che minaccia Portogallo e Spagna, è vicinissima e viene disegnata dai modelli come una tempesta senza precedenti per questi Paesi.

Le mappe sono davvero impressionanti, basti vedere l’enorme vastità del fronte temporalesco che domani, mercoledì 19 marzo, si affaccerà al largo del Portogallo e della Galizia lungo un fronte di oltre 1.500 chilometri. Una squall-line temporalesca mai vista che dall’oceano si abbatterà sul Portogallo nelle ore successive, con piogge volentissime e venti impetuosi:

Nel pomeriggio di mercoledì avremo quello che possiamo definire un vero e proprio landfall del Ciclone sul Portogallo: come in un uragano tropicale, la tempesta si abbatterà sul Sud del Paese. Da Lisbona a Faro, il Sud del Portogallo vivrà una serata da incubo con violenti temporali, venti impetuosi ad oltre 150km/h, mareggiate devastanti, piogge alluvionali e numerosi tornado. Si rischia una vera e propria catastrofe meteorologica!

Il maltempo continuerà anche giovedì 20 marzo, con forti piogge e temporali che nella mattinata si estenderanno a tutto il Portogallo e ai settori più occidentali della Spagna.

Successivamente, tra giovedì sera e venerdì., il maltempo si concentrerà in Spagna, con temperature in picchiata. E non durerà poco: un altro ciclone atlantico arriverà nel weekend alimentando ulteriori fenomeni di maltempo estremo nelle stesse aree già flagellate da alluvioni senza sosta. E’ un periodo davvero critico per i fenomeni di maltempo in Spagna e Portogallo, e invitiamo alla massima attenzione ai prossimi due giorni: i modelli lasciano immaginare scenari di pura meteo-emergenza.

