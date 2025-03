Allerta Meteo Toscana, appello del sindaco di Stazzema agli escursionisti: “non rischiate”

MeteoWeb

La nuova allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e per temporali forti emessa per domani, sabato 22 marzo, in Toscana riguarda anche l’Alta Versilia, già provata nella scorsa settimana da forti piogge e danni causati da frane e cadute di alberi. Per questo, il sindaco di Stazzema (Lucca), Maurizio Verona, ha deciso di lanciare un appello alla ragionevolezza e alla prudenza di tutti, ed in particolare degli escursionisti e amanti delle Alpi Apuane. “La montagna va rispettata. Va rispettata sempre, anche quando è bel tempo, ma in particolar modo come in queste condizioni ove è previsto un meteo avverso”, spiega Verona.

“Come disse ad una conferenza in Versilia Reinhold Messner: “quando si va in montagna si sa che si parte ma non si sa se si ritorna”. Ecco, è un’affermazione che non è tesa a creare panico o a fare terrorismo psicologico. Al contrario, bisogna ben capire che la montagna va affrontata con la massima attenzione, l’attrezzatura giusta, e preparazione: altrimenti anche un sentiero che si reputa facile, nelle condizioni sbagliate diventa pericoloso”. “Quindi – conclude il primo cittadino – vorrei far prendere coscienza di questa situazione meteorologica, come altre, e chiedere a tutti di non rischiare la vita propria né quella dei soccorritori in generale, come il personale del Soccorso Alpino, che dovrebbe intervenire in caso di emergenza in condizioni che li renderebbe più esposti a pericoli”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.