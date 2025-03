Alluvione in Toscana, Campi Bisenzio sott’acqua: “salite ai piani alti, non uscite” | FOTO

MeteoWeb

È allarme a Campi Bisenzio per gli allagamenti diffusi dovuti al maltempo delle scorse ore. “Il fiume Bisenzio ha superato il secondo livello di guardia. Salite ai piani alti, non uscite di casa mettendo a rischio la vostra vita, abbandonate i garage, i seminterrati. Se avete necessità di essere evacuati contattate la Protezione civile ma non uscite di casa“: è l’appello lanciato dal sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), Andrea Tagliaferri.

Dopo Prato, anche a a Campi Bisenzio attività commerciali e industriali chiuse: il sindaco ha disposto la chiusura per oggi e domani anche di tutti gli uffici pubblici e privati sul territorio, salvo garantire i servizi pubblici essenziali, gli impianti sportivi e le farmacie comunali salvo quelle San Donnino e di Capalle.

“Impianti idrovori e paratoie in funzione nei bacini del Bisenzio, Ombrone Pistoiese e Arno con il Consorzio di Bonifica“, ha riferito il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.