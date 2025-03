Alluvione Toscana: “situazione molto critica a Sesto Fiorentino”, trovato disperso a Campi Bisenzio

MeteoWeb

“La situazione più critica in assoluto la abbiamo in alcuni comuni dell’area metropolitana“: è quanto ha affermato il sindaco di Firenze, Sara Funaro, durante un punto stampa sul maltempo che si è abbattuto su gran parte della Toscana. “La situazione è molto critica a Sesto Fiorentino, dove hanno chiesto di evacuare alcune zone. Abbiamo una situazione molto critica anche a Campi Bisenzio dove, per fortuna, il disperso è stato ritrovato. Criticità anche a Calenzano e in altri comuni come Marradi, dove ci sono degli isolamenti e i vigili del fuoco stanno intervenendo, Vaglia e altri comuni“.

Il sindaco di Sesto Fiorentino esorta i cittadini a “non uscire di casa, spostarsi ai piani alti. In mattinata si è verificata l’esondazione del Rimaggio in centro e sono in corso grossi allagamenti a Querceto e in molte zone della città – segnala Falchi – La Protezione Civile, la Polizia municipale, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sono sulle situazioni più critiche”. Il sindaco avverte, però, che “è atteso un peggioramento nelle prossime ore” e invita a “non mettersi alla guida per nessuna ragione“, ribadendo che occorre “spostarsi ai piani alti, soprattutto quando si abita ai piani terreni in prossimità di canali e corsi d’acqua” e che “in questo momento è fondamentale attenersi alle indicazioni che saranno diffuse attraverso i canali ufficiali del Comune e della Protezione Civile comunale”.

“Il livello dell’Arno è ancora sotto i 4 metri, per la fine del pomeriggio potrebbe raggiungere” quella quota, “ma ricordo che il livello di guardia, l’allerta, è sui 5,5 metri. Siamo ancora abbondantemente sotto, ma stiamo monitorando attentamente“, spiega il sindaco di Firenze, Sara Funaro, a Toscana Tv. A Firenze ci sono state “anche alcune piccole criticità prontamente affrontate e risolte con la Protezione Civile nella zona dell’Isolotto e a Rovezzano”. “La situazione è oggettivamente eccezionale, per cui abbiamo deciso non solo di confermare l’ordinanza di ieri sulle chiusure fino alle 14 di domani, ma di emettere anche ulteriori chiusure. Invito tutti i cittadini a muoversi il meno possibile e spostarsi solo in caso di necessità, soprattutto per lasciare le strade libere ai mezzi di soccorso”, aggiunge.

L’Arma dei Carabinieri è in prima linea per prestare soccorso nelle zone d’Italia attualmente interessate dagli eventi alluvionali. Come a Borgo San Lorenzo (Firenze), dove il maltempo di queste ore ha messo in pericolo un’anziana donna, intrappolata sotto un cavalcavia inondato dall’acqua. I Carabinieri sono intervenuti estraendola dall’auto e portandola al sicuro.

A Calenzano, circa 50 persone evacuate lungo il torrente Marinella sono ospitate al centro di protezione civile della Città metropolitana di Firenze alla Chiusa. Sempre a Calenzano era in precedenza esondato il torrente Garille all’altezza delle Carpugnane con ripercussioni sulla viabilità nell’area di via Pertini e limitrofe. Diverse criticità sulla viabilità in corso. Il Comune, per chi avesse necessità, ha aperto la sala al quarto piano del municipio.

