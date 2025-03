Maltempo, Toscana in ginocchio: alluvione a Sesto Fiorentino, esondato il Rimaggio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Situazione drammatica a Sesto Fiorentino: alluvione in corso nella città toscana, a causa del forte maltempo che ha provocato l’esondazione del Rimaggio. “Si invita la cittadinanza a non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti. Sono in corso gravi allagamenti in diverse zone della città“, si legge in una nota dell’Amministrazione Comunale.

Le forti precipitazioni di queste ore in Toscana, oltre a portare la protezione civile regionale ad innalzare l’allerta da arancione a rossa, sta già causando disagi e interruzioni importanti nella circolazione viaria. In base a quanto riferisce la Regione, risultano chiusi a causa delle conseguenze della pesante ondata di maltempo i tratti stradali da Firenze a San Casciano del raccordo autostradale Firenze-Siena e l’A1 tra Scandicci e Impruneta. La statale 67 e via Colognolese sono chiuse tra Pontassieve e La Sieci. Interrotto il servizio ferroviario sul binario 1 della stazione di Campo di Marte. Sono state attivate evacuazioni precauzionali in più parti della Toscana.

In base alle previsioni meteo le piogge proseguiranno con intensità nelle prossime ore lungo una linea che dalla provincia di Livorno si estenderà verso l’interno interessando le province di Pistoia, Firenze, Prato, parte di Arezzo. Dopo le 18 le precipitazioni si concentreranno sul Nord/Ovest della regione e andranno a interessare Lunigiana, Garfagnana, Apuane. Nella notte le piogge dovrebbero placarsi, ma solo temporaneamente: riprenderanno almeno fino alle 12 di sabato per poi dare spazio ad un miglioramento solo a partire dal tardo pomeriggio alle 18.

Maltempo, alluvione a Sesto Fiorentino: esondato il Rimaggio

Video di David Jack Lanzini

Maltempo: situazione drammatica a Sesto Fiorentino, esondato il Rimaggio

Video di David Jack Lanzini

Alluvione a Sesto Fiorentino, esondato il Rimaggio

Video di Marcello Massi

Situazione critica in Toscana, alluvione a Sesto Fiorentino

Video di Cinzia Becucci

Video di Cinzia Becucci

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.