Ariane 6, oggi il debutto commerciale del nuovo lanciatore europeo

Oggi, 3 marzo 2025, è in programma il primo lancio commerciale del razzo Ariane 6. Con decollo dallo Spazioporto Europeo nella Guyana Francese alle ore 13:24 locali (16:24 GMT, 17:24 CET), il volo VA263, operato da Arianespace, porterà in orbita il satellite CSO-3. Questo satellite, destinato alla sorveglianza militare, è realizzato per conto della French Procurement Agency (DGA) e dell’Agenzia Spaziale Francese (CNES), per conto dello Space Command della French Air and Space Force.

Ariane 6 rappresenta un elemento chiave per la strategia dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), finalizzata a garantire un accesso autonomo allo Spazio per l’Europa. Con un’altezza di oltre 60 metri e un peso massimo al decollo di quasi 900 tonnellate, questo vettore pesante è stato progettato per offrire una grande flessibilità, permettendo il lancio di missioni che spaziano dall’orbita terrestre bassa fino allo Spazio profondo.

Caratteristiche tecniche: design modulare e innovativo

Ariane 6 è stato concepito con un design modulare, in grado di adattarsi a diverse configurazioni di missione. Prevede 2 versioni principali:

Ariane 62 (utilizzata in questa missione), dotata di 2 booster laterali P120C ;

(utilizzata in questa missione), dotata di ; Ariane 64, con 4 booster, destinata a carichi più pesanti e missioni più complesse.

Il razzo è strutturato in 3 stadi:

Boosters P120C: alimentati a propellente solido, forniscono la spinta principale al decollo; Stadio principale: equipaggiato con il motore Vulcain 2.1, alimentato da ossigeno e idrogeno liquidi; Stadio superiore: dotato del motore Vinci, capace di accensioni multiple per posizionare il carico in orbita con estrema precisione.

Una delle innovazioni più significative di Ariane 6 è proprio il suo stadio superiore riaccendibile, che consente una maggiore versatilità nelle operazioni di rilascio del payload. Per questa missione, il motore Vinci effettuerà 2 accensioni per raggiungere l’orbita desiderata.

Un’attenzione particolare alla sostenibilità spaziale

Un aspetto cruciale della progettazione di Ariane 6 riguarda la riduzione dei detriti spaziali. Dopo aver rilasciato il satellite CSO-3, lo stadio superiore eseguirà un’ultima accensione controllata per deorbitare e rientrare in atmosfera, evitando di trasformarsi in un detrito spaziale. Questa pratica è in linea con le più moderne normative per la gestione responsabile dell’orbita terrestre, un tema sempre più rilevante nel panorama spaziale internazionale.

Un futuro promettente per il lanciatore europeo

Il lancio di Ariane 6 segna l’inizio di una nuova era per l’accesso europeo allo Spazio. Il razzo è destinato a diventare il successore naturale di Ariane 5, il cui ultimo volo è avvenuto nel 2023. La sua maggiore efficienza, flessibilità e competitività lo rendono un’alternativa valida per attrarre clienti commerciali e istituzionali, in un mercato sempre più dominato da colossi come SpaceX con il suo Falcon 9.

Grazie a questa nuova generazione di lanciatori, l’Europa punta a mantenere la propria indipendenza nel settore spaziale, garantendo la possibilità di accedere all’orbita in modo autonomo e affidabile. Il volo VA263 sarà quindi un banco di prova fondamentale per dimostrare la maturità tecnologica del programma Ariane 6 e il suo potenziale per il futuro dell’esplorazione spaziale europea.

Il lancio di Ariane 6 sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali dell’ESA e di Arianespace.

