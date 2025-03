“L’accordo rischia di deragliare”: attaccato un deposito petrolifero, droni contro due ospedali. Un morto e 3 feriti

MeteoWeb

Il ministero della Difesa di Mosca ha accusato l’esercito di Kiev di aver attaccato ”deliberatamente un deposito petrolifero” in Russia e in questo modo di ”voler far deragliare l’accordo” al quale stanno lavorando il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump. ”E’ evidente che si tratta di una nuova provocazione preparata ad hoc dal regime di Kiev, destinata a far deragliare le iniziative di pace del presidente degli Stati Uniti”, si legge nella nota del ministero della Difesa russo.

La risposta

Le forze armate russe hanno attaccato con un drone due ospedali di Sumy, tra cui uno pediatrico, nel nord est dell’Ucraina provocando danni, ma senza causare vittime. Lo riferiscono i media ucraini spiegando che in seguito all’attacco sono stati evacuati 147 pazienti, tra cui nove con mobilità ridotta, in seguito all’allarme aereo diffuso. Durante il raid, oltre ai 147 pazienti anche 21 membri dello staff ospedaliero si trovavano all’interno della struttura presa di mira. Nell’ospedale accanto si trovavano invece 49 pazienti e 11 dipendenti. “I locali dell’ospedale sono stati gravemente danneggiati. E’ scoppiato un incendio”, ha affermato l’ufficio del procuratore generale di Kiev.

In un altro attacco russo condotto nella notte contro un edificio residenziale sempre nella regione nordorientale di Sumy è morto un uomo di 29 anni e altre tre persone sono rimaste ferite, hanno aggiunto i procuratori.

La situazione

Prima parziale fumata bianca verso la pace in Ucraina dopo la telefonata fiume tra il presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. Concordata una roadmap per una “pace durevole”, che inizierà con una tregua di 30 giorni dei raid sulle infrastrutture energetiche. Mosca chiede lo stop alle forniture di armi a Kiev, deciso intanto uno scambio di 175 prigionieri. Ma per Zelensky, Putin non è pronto a porre fine alla guerra. I colloqui per il cessate il fuoco continueranno domenica nella città saudita di Gedda. E nel frattempo gli attacchi non si fermano…

