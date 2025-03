Attacco con droni su larga scala: danni a case e a una infrastruttura

MeteoWeb

Un attacco condotto dai russi con droni su larga scala ha colpito Dnipro, nell’Ucraina orientale. Lo ha denunciato su Telegram il governatore di Dnipro Serhiy Lysak parlando di danni a case e a una infrastruttura. Al momento non si hanno notizie di vittime. L’attacco arriva nel giorno in cui l’Ucraina ha accolto la proposta americana per una tregua di trenta giorni.

