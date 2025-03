Attacco ai siti energetici russi, Mosca avverte: “risponderemo ai raid ucraini”

MeteoWeb

“La Russia ha il diritto di rispondere ai raid aerei ucraini sui propri impianti energetici ed è quello che farà”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, come riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti. ”Gli attacchi dell’Ucraina ai siti energetici russi dimostrano, ancora una volta, l’incapacità di Kiev a negoziare”, ha proseguito Zakharova in dichiarazioni riportate sul sito Internet del ministero degli Esteri russo. In un colloquio telefonico con il presidente americano Donald Trump, il leader del Cremlino Vladimir Putin aveva accolto una tregua di trenta giorni negli attacchi ai siti energetici ucraini a patto che ci fosse reciprocità da parte di Kiev.

