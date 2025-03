Australia, il ciclone Alfred lascia il segno anche a Brisbane: alluvioni e alberi abbattuti | VIDEO

MeteoWeb

Quasi 100.000 case e aziende a Brisbane e nella città di Moreton Bay, in Australia, sono rimaste senza elettricità a causa degli effetti del ciclone Alfred, mentre anche per domani sono previste forti piogge. Strade e cortili sono inondati a causa dei torrenti che hanno rotto gli argini. I residenti tra Redcliffe e i sobborghi meridionali di Brisbane sono stati colti di sorpresa, svegliandosi oggi con alberi che si schiantavano nel soggiorno, tetti divelti e semafori spenti. Le pericolose condizioni meteorologiche hanno anche bloccato gli sforzi di Energex per ripristinare l’elettricità, con le squadre che hanno ripristinato l’elettricità in 80.000 proprietà ieri, mentre altre 80.000 sono rimaste al buio durante la notte seguente.

Brisbane ha ricevuto circa 280mm di pioggia nelle 36 ore fino alle 21 locali di domenica 9 marzo, mentre Coolangatta sulla Gold Coast ha ricevuto quasi 160mm nelle 24 ore fino alle 21.

I residenti di Currumbin, Tallebudgera ed Elanora sulla Gold Coast sono stati invitati a cercare riparo domenica sera quando i torrenti costieri hanno rotto gli argini. Anche i residenti di Laidley nella Lockyer Valley sono stati invitati a cercare riparo.

Nel frattempo, molti automobilisti sono stati salvati dalle inondazioni a Logan e sulla Gold Coast, mentre le inondazioni improvvise hanno chiuso Bowen Bridge Rd a Herston nella parte interna di Brisbane, le corsie in direzione nord della Gateway Motorway all’uscita Mt Gravatt-Capalaba Rd e Brisbane Rd a Bundamba a Ipswich.

Le previsioni meteo

Il Bureau of Meteorology ha avvertito che i danni causati dal ciclone Alfred non sono ancora finiti e che il sistema non lascerà completamente l’area prima di martedì 11 marzo. La meteorologa Sue Oates ha affermato che sono previste pioggia e possibili temporali per lunedì. “Le intense precipitazioni continueranno“, ha affermato. “Il sistema si sposterà a sud del confine con il Queensland… e poi un allentamento delle condizioni nell’Australia orientale martedì”.

A causa del ciclone Alfred, in tutte le aree interessate da venerdì, 450.000 case e aziende sono rimaste senza corrente, e molte hanno dovuto sopportare tre giorni al buio. Oltre 2000 lavoratori di Energex ed Ergon hanno già ripristinato la corrente in oltre 150.000 case, di cui circa 40.000 oggi.

