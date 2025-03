Le aziende coreane si preparano a tornare in Russia durante i colloqui di tregua

MeteoWeb

Mentre i colloqui per una tregua tra Russia e Ucraina stanno prendendo piede, le principali aziende coreane stanno accelerando i loro studi di fattibilità sulla ripresa delle attività in Russia. La mossa arriva perché la Russia è vista come un mercato critico per diversificare gli interessi commerciali, soprattutto in mezzo alle crescenti pressioni tariffarie degli Stati Uniti. I colloqui per porre fine alla guerra stanno accelerando dopo che martedì 25 marzo gli Stati Uniti hanno raggiunto accordi di cessate il fuoco limitati con Ucraina e Russia, interrompendo gli attacchi a lungo raggio alle infrastrutture energetiche. Se i due Paesi raggiungono una tregua completa o un accordo di pace, le sanzioni alla Russia saranno probabilmente revocate, consentendo alle aziende coreane di riprendere le attività nel Paese.

Con una popolazione di oltre 140 milioni di abitanti, la Russia è un mercato significativo con una forte preferenza per i prodotti coreani e funge da hub strategico che collega l’Asia centrale e l’Europa. Secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri, il commercio bilaterale tra Corea e Russia ha raggiunto i 29,9 miliardi di dollari nel 2021, con la Russia classificata come il 12° mercato di esportazione della Corea in quel momento.

Le mosse di varie aziende coreane

Tra le principali aziende coreane, LG Electronics sta facendo una mossa rapida. Secondo i funzionari del settore, di recente LG Electronics ha ripreso parzialmente le operazioni nel suo stabilimento di elettrodomestici a Mosca. “La mossa mira a prevenire il deterioramento degli impianti di produzione che sono rimasti inattivi dallo scoppio della guerra”, ha affermato un funzionario LG, aggiungendo che “l’operazione utilizza materiali di magazzino nello stabilimento“. Prima della guerra, lo stabilimento produceva lavatrici e frigoriferi.

Il CEO di LG Electronics Cho Joo-wan ha affermato che l’azienda è ancora “cauta perché la guerra non è giunta alla fine“, ma ha aggiunto che “stiamo monitorando attentamente la situazione perché potremmo riprendere le operazioni quando le sanzioni saranno revocate”. Le osservazioni sono state interpretate come a mostrare che l’azienda si sta ora preparando per una possibile ripresa delle operazioni in Russia nel prossimo futuro.

HD Hyundai Electric, che ha mantenuto la sua attività in Russia durante la guerra, parteciperà tramite un distributore locale a Electro 2025, la più grande fiera elettrica russa, in programma dall’1 al 4 aprile, in un’apparente mossa per sfruttare l’elevata domanda di ripristino delle infrastrutture elettriche danneggiate dalla guerra.

Anche Hyundai Motor Group è impegnata a studiare la fattibilità del mercato russo del dopoguerra. Hyundai Motor e Kia erano i due principali marchi automobilistici russi nel 2021, ma il gruppo ha venduto il suo stabilimento di San Pietroburgo a dicembre 2023 per 10.000 rubli in base a una clausola che gli consente di riacquistare l’impianto entro due anni. Ciò significa che il gruppo deve decidere se riprendere il suo stabilimento russo entro la fine di quest’anno. In merito alla questione, un funzionario di Hyundai Motor Group ha affermato: “non è stata presa alcuna decisione e l’azienda sta monitorando attentamente l’andamento della situazione”.

Oltre a Hyundai Motor, le sue affiliate Kia, Hyundai Mobis e Hyundai Steel hanno recentemente pubblicato offerte di lavoro in Russia, segnalando maggiori possibilità che il gruppo riprenda l’attività in Russia. Anche Samsung Electronics sta esaminando la fattibilità di riprendere la sua attività nel Paese.

Samsung Electronics ha sospeso le operazioni presso la sua fabbrica russa a Kaluga nel 2022, che produceva 1 milione di TV, monitor e lavatrici all’anno. L’azienda ha mantenuto i suoi punti vendita nel Paese tramite importazioni parallele, ma non ha prodotto in Russia e, a quanto si dice, ha affittato alcune delle sue linee di produzione ad aziende locali dopo l’inizio dell’invasione. A febbraio, un quotidiano russo ha riferito che le spese di marketing di Samsung da gennaio a febbraio di quest’anno sono aumentate del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sfide significative da affrontare

Mentre le aziende coreane stanno intensificando gli sforzi per rientrare nel mercato russo, devono affrontare sfide significative poiché i concorrenti cinesi hanno ampliato la loro quota di mercato durante la guerra. Secondo il market tracker StatCounter, la quota di mercato di Xiaomi in Russia era del 20,93% a febbraio, dopo Apple con il 29,21%. Samsung Electronics è rimasta al 3° posto con il 17,31%.

L’agenzia di analisi russa Autostat ha anche mostrato che i produttori cinesi rappresentavano collettivamente il 62% del mercato automobilistico russo nel 2024.

“Il mercato russo rimane un mercato di notevole importanza per le aziende coreane, quindi è probabile che qualsiasi tipo di sforzo per riprendere l’attività seguirà una volta terminata la guerra“, ha affermato un funzionario del conglomerato. “La questione chiave, tuttavia, è che rimane incerto quali sanzioni saranno revocate durante i negoziati di pace e come le aziende coreane possano riconquistare la quota di mercato che le aziende cinesi hanno ampliato”.

