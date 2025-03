Bari, “crollo colposo”: aperta inchiesta contro ignoti

MeteoWeb

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha avviato un’indagine contro ignoti per crollo colposo, in seguito al cedimento di una palazzina di 5 piani avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in via De Amicis, nel quartiere Carrassi del capoluogo pugliese. I vigili del fuoco stanno cercando una donna di 74 anni, attualmente dispersa. L’edificio, che potrebbe essere stato interessato nel tempo da sopraelevazioni, era stato sgomberato il 24 febbraio dello scorso anno in seguito a un’ordinanza comunale, poiché alcune strutture portanti risultavano compromesse. Circa venti famiglie avevano trovato sistemazione altrove.

Nei giorni scorsi erano stati avviati lavori di consolidamento, e le prime ipotesi suggeriscono che il cedimento possa essere stato causato dal collasso di un pilastro centrale.

