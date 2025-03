Nuova ondata di maltempo, allerta arancione in una regione: i bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo arriva dalla Spagna e già da stasera farà sentire i suoi effetti, con forti piogge in Liguria e Toscana. Il maltempo, provocato da una perturbazione proveniente dalla Spagna, domani si estenderà a tutta Italia, causando forti piogge e temporali al Nord e sulle Regioni tirreniche. La conferma del maltempo arriva anche dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che però ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. E’ stata diramata però l‘allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico su parte dell’Emilia Romagna e allerta gialla per rischio idraulico/idrogeologico/ temporali in altre 10 regioni.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per il 12 e 13 marzo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 marzo 2025

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Toscana settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Lazio centro-meridionale, Campania settentrionale e settore centrale della Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia, Trentino, Veneto, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana centrale, Umbria, Marche occidentali, resto del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise e Sardegna nord-occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e restanti zone delle regioni peninsulari, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

Nevicate: mediamente al di sopra di 1000-1200 m sui settori alpini, con apporti al suolo moderati o abbondanti e quota neve in rialzo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti meridionali su Sardegna, Puglia e Toscana e Lazio con raffiche di burrasca sui settori costieri e tendenza a disporsi da Ovest sulla Sardegna; tendenti a forti occidentali su Sicilia occidentale, Abruzzo meridionale, Molise e restanti regioni meridionali peninsulari.

Mari: tendenti a molto mossi tutti i bacini centro-meridionali, fino ad agitati lo Ionio settentrionale, l’Adriatico meridionale ed il Canale di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 marzo 2025

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, settori alpini e prealpini del Veneto, Lombardia settentrionale, Piemonte settentrionale, Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti meridionali su tutte le regioni centro-meridionali, su Liguria, Emilia-Romagna e Triveneto, con raffiche di burrasca sulle zone costiere.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali.

