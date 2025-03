Campi Flegrei, livelli di CO2 nelle scuole: gli esiti del monitoraggio

MeteoWeb

Nessuna criticità è stata evidenziata dalle rilevazioni dei livelli di concentrazione di CO 2 negli edifici scolastici sottoposti a controllo nell’area dei Campi Flegrei. È quanto emerso dalla riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari per monitorare gli esiti delle rilevazioni a cura dei Vigili del Fuoco e dell’Osservatorio Vesuviano. Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Pozzuoli e di Bacoli, i rappresentanti del Comune di Napoli, dei Vigili del Fuoco, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, il direttore dell’Asl Napoli 1 Centro, il rappresentante della Asl Napoli 2 Nord e i rappresentanti delle forze di Polizia.

Si è appreso quindi che l’ulteriore sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco non ha evidenziato alcuna criticità.

Come concordato nelle precedenti riunioni, l’Osservatorio Vesuviano effettua quotidiani sopralluoghi presso l’Istituto scolastico Virgilio nel Comune di Pozzuoli, confermando che, anche in quella sede, non si rilevano criticità al di fuori dei locali già inibiti.

Nelle more dell’acquisto dei rilevatori, i Vigili del Fuoco e l’Osservatorio Vesuviano continueranno a garantire il supporto nella rilevazione dei livelli di anidride carbonica nelle strutture scolastiche. Le Asl avvieranno le verifiche del rispetto delle indicazioni contenute nelle ordinanze adottate dai sindaci sull’argomento. Da parte di tutti i partecipanti al tavolo è stato “confermato l’alto livello di attenzione riservato alla problematica a tutela della pubblica e privata incolumità”, sottolinea una nota della Prefettura di Napoli.

