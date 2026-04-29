Maltempo Sardegna, violenti temporali nel nord: nubifragio e grandine si abbattono su Ozieri, situazione critica | VIDEO

La settimana continua all’insegna dei forti temporali pomeridiani, che oggi registrano un’intensificazione rispetto ai giorni scorsi. Oggi le zone più colpite sono state quelle del Nord-Est, in particolar modo il Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto la Sardegna, in special modo le zone settentrionali dell’isola, dove i temporali sono stati davvero molto intensi. Particolarmente colpita è stata la zona del Monte Acuto, tra le località di Ozieri, Pattada e Buddusò, nel Sassarese. Qui le precipitazioni hanno assunto carattere di nubifragio e si sono verificate anche intense grandinate. Critica la situazione a Ozieri, dove sono caduti 44mm di pioggia in circa mezz’ora tra le 16:40 e le 17:15. Le piogge hanno rapidamente trasformato le strade in fiumi, costringendo le auto a fermarsi, perché impossibilitate a proseguire.

Come se non bastasse, la pioggia è stata accompagnata da una violenta grandinata, che ha imbiancato anche i tetti della località, come dimostrano le immagini delle webcam. Per le strade, scorrevano fiumi di acqua e ghiaccio, mentre la temperatura è crollata a +15°C dopo aver raggiunto una massima di +26°C. Segnaliamo anche 18mm a Buddusò e 13mm a Pattada.

Maltempo Sardegna, forte grandinata a Ozieri

Domani il maltempo si sposta al Centro-Sud

La vera escalation del maltempo inizierà domani, giovedì 30 aprile, quando la porta della valle del Rodano e quella di Trieste si apriranno all’ingresso di correnti decisamente più fredde. La giornata sarà caratterizzata da una recrudescenza del maltempo al Centro-Sud, con piogge sparse e temporali che si sposteranno verso le regioni meridionali. Un elemento dominante sarà l’attivazione di venti impetuosi: si attende una forte Bora su Trieste che soffierà con raffiche violente, mentre lungo tutto il versante adriatico e nelle zone interne del Centro-Sud si imporranno intensi venti di grecale, con conseguente calo delle temperature.

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