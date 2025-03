MeteoWeb

Alla luce dei controlli effettuati nelle scuole, è in via di predisposizione l’ordinanza per la ripresa dell’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Pozzuoli a partire da domani, martedì 18 marzo. Ne dà notizia il sindaco Luigi Manzoni. Le attività didattiche resteranno sospese esclusivamente nel plesso Diano di via Solfatara dell’Ic 1 Marconi Diano, per consentire lo spostamento degli uffici amministrativi e della presidenza in altra sede e per rivedere i percorsi di entrata e uscita degli allievi. Le attività didattiche restano sospese anche nelle scuole parificate che non hanno prodotto certificazione attestante l’idoneità statica e l’assenza di condizioni di inagibilità degli immobili.

La sospensione delle attività didattiche era stata decisa lo scorso 13 marzo a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificata nella notte precedente nell’area dei Campi Flegrei. Oggi hanno riaperto le scuole superiori secondarie di secondo grado di competenza della Città metropolitana di Napoli e le scuole San Giuseppe e De Santis, nonché il Polo culturale di Palazzo Toledo.

