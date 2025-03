Campi Flegrei, Musumeci: “evacuazione non da scartare, le tendopoli devono essere allestite costantemente”

MeteoWeb

“Chi guida la Protezione Civile e tutti gli operatori in Italia più che preoccuparsi si devono occupare, è quello che il Governo Meloni sta facendo dall’insediamento. I riflettori erano spenti finché non siamo arrivati noi”. Lo ha detto il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a Rainews24, a seguito del terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificato nella notte nella zona dei Campi Flegrei. “È una delle zone più complesse al mondo, ve lo dico senza ipocrisia, chiedetela agli altri l’ipocrisia. Si chiama prevenzione non strutturale, spiegare ai ragazzi su quale territorio vivono, quali sono i rischi e come comportarsi in caso di evento”.

“Sappiamo che siamo nel mezzo di un complesso sciame sismico che dura da un paio di anni, con migliaia di scosse. Per questo, lo dico alle amministrazioni, le tendopoli devono essere allestite costantemente, non dopo la scossa“, ha detto Musumeci. “L’ipotesi evacuazione non è da scartare, ma in questo momento, ascoltati i vulcanologi, sarà oggetto di esame tra i tecnici solo qualora dovessero dirci di essere in prossimità di evoluzione accentuata“, ha aggiunto.

“La situazione è difficile. Per questo spieghiamo che si può intervenire in due modi: non possiamo evitare terremoti, ma possiamo intervenire prima per mitigarne eventuali effetti. Ieri col voto del Senato l’Italia si è dotata di un codice di ricostruzione post calamità per la prima volta. La paura può essere ridotta solo se continuiamo spiegare il fenomeno e gli effetti. I cittadini non devono farsi prendere dal panico, ma devono abituarsi a una convivenza vigile sapendo che alcune cose possono essere fatte, alcune altre no, e che vivono in un territorio bellissimo e incantevole ma purtroppo assai complesso. Ci vuole il concorso di tutti: Stato, Regione, Province e Comuni interessati, e soprattutto i cittadini”, ha aggiunto Musumeci.

Musumeci: “nelle prossime ore firmerò lo stato di mobilitazione”

“Nelle prossime ore firmerò il decreto per lo stato di mobilitazione, lo faccio appena mi arriva l’istruttoria”, ha affermato Musumeci. “Non ho nessuna difficoltà a riferire in aula, ripeterei queste stesse cose: non abbiamo novità. Lo sciame sismico c’è e lo sappiamo tutti. Lo riferirò con piacere. Sono andato sette volte nelle aree dei Campi e non per fare passerella”, ha concluso.

